Spaanse pers analyseert situatie Eden Hazard bij Real Madrid: “Sinds het begin voelt hij zich oneerlijk behandeld door Ancelotti”

In navolging van de pijnlijke nederlaag (0-4) van Real Madrid in El Clásico tegen FC Barcelona lichtte de Spaanse sportkrant Marca de overbodige spelers bij De Koninklijke door: Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic en Mariano Diaz. Onze landgenoot krijgt het minst slechte rapport, maar coach Carlo Ancelotti heeft volgens Marca geen redenen om hem meer kansen te geven. Uit een poll op de website blijkt wel dat heel wat lezers hem meer willen zien spelen.

“Hazard is een goede jongen, zijn teamgenoten houden van hem en de werknemers ook. Vriendelijk, glimlachend en ondersteunend”, begint de analyse van Marca over de Rode Duivel. “Hij creëert geen problemen en Ancelotti is hem daar dankbaar voor.”

“Zijn fysieke conditie overtuigt de Italiaanse coach echter niet”, klinkt het verder. “En dat is waarom hij niet speelt. Ancelotti is ook van mening dat hij zijn verticaliteit is kwijtgeraakt en dat hij weinig bijdraagt aan het spel van Real Madrid. Met Benzema diep in de aanval, kan hij geen voet zetten naast Vinicius, Rodrygo of Asensio. Deze drie krijgen altijd de voorkeur op hem.”

© REUTERS

Vervolgens enkele opmerkelijke vaststellingen van de Spaanse pers. “Eden creëert, zoals we al zeiden, geen problemen, maar hij is erg gekwetst door Ancelotti. Hij begrijpt zijn situatie in de ploeg en zijn gebrek aan kansen niet. De Belg leek terug te komen toen hij tegen Elche in de beker met grote klasse het beslissende doelpunt scoorde in de extra tijd, maar de Italiaan was onbuigzaam en gaf hem niet veel kansen meer.” Inderdaad, op 20 januari scoorde Hazard zijn eerste doelpunt van het seizoen op een belangrijk moment, maar daarna mocht hij nog maar één keer in de basis starten.

“Sinds het begin voelt Hazard zich oneerlijk behandeld door Ancelotti”, gaat de analyse verder. “De begroeting tussen de twee na die bekerwedstrijd tegen Elche is een perfect voorbeeld. Ancelotti zocht Hazard op en wilde hem een knuffel geven, maar de coach kreeg amper een high-five terug en vermeed elke vorm van genegenheid.”

Genoeg kansen gekregen

Voor de duidelijkheid: in Marca zijn ze wel van oordeel dat Hazard voldoende kansen gekregen heeft om zich te tonen onder Ancelotti. “Hij begon aan het seizoen en maakte minuten in tien van de eerste twaalf competitiewedstrijden.” Het grote probleem is volgens de Spanjaarden dat hij zijn oude niveau niet meer haalt en niet voldoende kan bijdragen aan het spel van de Madrilenen.

Uit een poll op de website blijkt wel dat Hazard bij de vele lezers de populairste der overbodige Real-spelers is. Bijna 20 procent vindt dat Hazard effectief meer speelkansen moet krijgen van Ancelotti. Als ze verplicht zijn om één speler te kiezen die meer moet spelen, kiest 37 procent van de lezers voor Hazard. Onze landgenoot koopt er niets mee, maar het toont aan dat hij van de overbodige spelers toch wel de eerste is die nog op wat speelkansen mag hopen.

