België bouwt vier nieuwe centra voor gedwongen terugkeer van buitenlanders

De regering-De Croo trekt 100 miljoen euro uit voor een nieuw strategisch plan om de terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht in ons land op te drijven. Speerpunt is de bouw van nieuwe centra in Jabbeke, Zandvliet en Steenokkerzeel en in het Waalse Jumet, bij Charleroi. Daarover hebben de Vivaldi-partijen na stevig ­onderhandelen een akkoord gesloten, ­vernam De Tijd. Dat had veel voeten in de aarde, want het is geen geheim dat de groenen koele minnaars zijn van het concept gesloten centra.

De nieuwe centra zullen leiden tot een ­gevoelige stijging van het aantal plekken om mensen zonder verblijfsrecht vast te houden in afwachting van hun gedwongen repatriëring. Sinds het begin van de legislatuur steeg het aantal plekken al van 635 naar 751. Met de bouw van de nieuwe centra gaat de capaciteit naar 1.145.