Julian Assange trouwt in gevangenis met voormalige advocate

Het stel huwt in klein gezelschap: met slechts vier gasten en twee getuigen. Wie hen steunt, wordt uitgenodigd om naar de buitenwijken van de Belmarsh-gevangenis in het zuidoosten van Londen te komen, gekleed alsof ze willen deelnemen aan de bruiloft.

De Britse ontwerpster Vivienne Westwood, die erg toegewijd is aan de zaak van Assange, ontwierp de kilt die hij bij deze gelegenheid zal dragen - in verwijzing naar zijn Schotse afkomst - en maakte ook het ontwerp voor de trouwjurk van Stella Moris.

De Amerikaanse justitie wil Assange laten terechtstaan wegens spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Hij riskeert in totaal tot 175 jaar cel. Assange wordt ervan beschuldigd samen met klokkenluider Chelsea Manning geheim materiaal van Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan gestolen en verspreid te hebben en daarmee het leven van Amerikaanse informanten in gevaar te hebben gebracht.

Assange en Moris ontmoetten elkaar in 2011, toen zij als advocate werd ingehuurd om zich bij het juridische team aan te sluiten bij de strijd tegen zijn Assange. Het stel heeft twee kinderen, twee jongens, die verwekt werden toen hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. De oprichter van WikiLeaks bracht zeven jaar door in deze ambassade, waar hij in 2012 zijn toevlucht zocht terwijl hij op borgtocht was.