Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere wil notariaat aan banden leggen: “Veel van hen verdienen meer dan de premier”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde eerder dit jaar zijn plannen voor om het notariaat grondig te hervormen. De notariskosten bij de aankoop van een woning zullen zo met gemiddeld 25 procent dalen, goed voor “de belangrijkste hervorming van het notariaat van de laatste 70 jaar”, klopte de minister zich op de borst.

Voor Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere, wiens partij ook in de meerderheid zit, gaan die plannen echter allesbehalve ver genoeg. “Ik wil aan minister Van Quickenborne een duidelijk signaal geven dat met deze kleine hervorming zeker niet alle problemen opgelost zijn”, zegt ze in een interview met Knack.

Concreet pleit Depraetere ervoor om de enge toegang tot de opleiding voor notarissen te verruimen, het maximaal aantal toegelaten notarissen te schrappen en hun aantal te verviervoudigen. Dat zal de onderlinge concurrentie verhogen en de prijzen drukken, zegt ze.

Depraetere pleit er ook nog voor om de honoraria los te koppelen van de vastgoedprijzen en de transparantie te verhogen, bijvoorbeeld door een online prijsvergelijker te lanceren naar analogie van de energie- of telecomsector. Tot slot moet er voor Depraetere meer controle komen op de beroepsgroep, met tuchtsancties die kunnen gaan tot de ontzetting uit het ambt.

Dat dat alles de rendabiliteit van notarissen zou kelderen, vindt Depraetere “lachwekkend”. Ze verwijst daarvoor naar een studie van KUL-econoom Frank Verboven waaruit blijkt dat de tarieven voor vastgoed in ons land bij de hoogste in Europa zijn en de winstmarges rond de 30 à 40 procent schommelen. “Geen enkel ander vrij beroep komt nog maar in de buurt. Notarissen behoren bij de best verdienende burgers. Veel van hen verdienen meer dan de premier”, zegt ze.