“Jaarlijks worden 4 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld”

Volgens Vias hebben de flitsmarathons wel degelijk een impact. Uit een van de vorige edities bleek dat er een daling was van 3 tot 7 procent van de gemiddeld gereden snelheid. Het aantal voertuigen in overtreding daalde met 25 procent.

Dat is belangrijk, vindt Vias want “vorig jaar zagen we de onrustwekkende tendens dat het aantal grote verkeersovertredingen met meer dan 10 procent steeg”. Elke dag ontvingen 108 bestuurders een proces-verbaal omdat ze meer dan 40 kilometer per uur boven de wettelijke snelheid rondreden. In totaal ging het om bijna 20.000 boetes. Het is van 2015 geleden dat het er zo veel waren.

Het doel van de flitsmarathon is enerzijds bestuurders aanzetten om hun gedrag aan te passen en de snelheidslimieten te respecteren en anderzijds hen eraan herinneren dat één dodelijk ongeval op drie te wijten is aan onaangepaste of overdreven snelheid, besluit Vias.