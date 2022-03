Tornado eist minstens één dode in Louisiana

Een tornado heeft dinsdagavond Louisiana, in het zuiden van de Verenigde Staten, geteisterd. Volgens lokale Amerikaanse media is minstens één persoon omgekomen en raakten veel huizen beschadigd.

Volgens een Facebook-bericht van de sheriff van St. Bernard werd er melding gemaakt van “aanzienlijke schade” aan huizen in Arabi, een voorstad ten oosten van New Orleans. In die plaats is minstens één persoon om het leven gekomen.

Op beelden van lokale tv-zenders en op internet zijn gestripte huizen, afgeknapte elektriciteitspalen, hoogspanningsleidingen en puin op straat te zien. Eerder op de dag waren er nog meer tornado’s in het oosten van Texas.

