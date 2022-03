Baby Camille mogelijk gestikt in ballon: parket start onderzoek naar dood in crèche

Camille, een baby van 19 maanden oud, is vorige week overleden na een noodlottig ongeval in een crèche voor kinderen met zorgbehoeften in Deurne. Wat er precies gebeurd is, blijft enorm onduidelijk. Het Antwerps parket is een onderzoek gestart. Maandagavond kwamen meer dan driehonderd mensen samen voor een stille wake in Schilde.

De feiten dateren van vorige week donderdag. Baby Camille, negentien maanden oud, zou gestikt zijn in een ballon terwijl ze in de crèche voor kinderen met zorgbehoeften in Deurne verbleef. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Er werd gestart met de reanimatie en het meisje werd overgebracht naar het UZA, maar alle hulp kwam helaas te laat.

Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, blijft vooralsnog onduidelijk. Het parket is een onderzoek gestart. “Dat onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden loopt”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. Voorlopig geldt de these van een tragisch ongeluk.

De ouders van het meisje zelf zijn te aangedaan om te reageren. Ook bij Merlijn vzw, de opvang zelf, is iedereen nog steeds erg onder de indruk van de feiten. “Sowieso zal het onderzoek nog weken duren vooraleer er uitsluitsel komt”, vertelt Vincent, de broer van papa Thomas. “Maar mijn broer en zijn vrouw zijn niet bezig met het zoeken naar wie verantwoordelijk was of hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Daarvoor is het verdriet na het verlies van hun enig kindje veel te groot”, zegt Vincent. “Het enige wat wij willen is sereen afscheid nemen van Camille.”

Stille wake

Komende zaterdag wordt Camille begraven. Omdat de kerk vermoedelijk te klein zal zijn om iedereen afscheid te laten nemen, organiseerden enkele vrienden van de ouders maandagavond een stille wake op het Kerkplein van Schilde. Meer dan driehonderd mensen kwamen bij zonsondergang samen om de ouders een hart onder de riem te steken.

© Walter Saenen

Iedereen had een witte bloem of een kaars bij zich, die werden neergelegd bij een grote foto van het meisje. Iemand had ook een spandoek gemaakt met daarop de tekst ‘De mooiste ster aan de hemel, dat ben jij. Rust zacht kleine meid.’

Omringd door enkele familieleden kwam het koppel zelf ook even ter plaatse. “Ze waren erg aangedaan door het initiatief en waarderen dit gebaar enorm”, zegt Vincent nog. Het heeft hen echt een hart onder de riem gestoken.”