Aardbeving met kracht 6,7 voor kust van Taiwan

Het epicentrum van de beving, die aanvankelijk op 6,9 werd geschat, lag op een diepte van 10 kilometer, zowat 70 kilometer ten zuiden van de toeristische stad Hualien. De aardbeving vond plaats voor de oostelijke kust van het eiland en was voelbaar in een groot deel van het grondgebied. Een man raakte gewond toen een in aanbouw zijnde brug in Hualien instortte, aldus de brandweer op Facebook.

De meteodienst van Taiwan meldde een eerste beving met een kracht van 5,4 om 1.06 uur (18.06 uur Belgische tijd), gevolgd om 1.41 uur door een aardbeving met een kracht van 6,6. Twee minuten later volgde een naschok van magnitude 6,1.