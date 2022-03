Het briefje dat het verdriet van Marioepol symboliseert: “Ik heb haar begraven naast de kleuterschool”

“Dima, mama werd gedood op 9 maart. Ze is snel overleden. Het huis is daarna afgebrand. Dima, het spijt me dat ik haar niet heb kunnen redden. Ik heb haar begraven naast de kleuterschool.”

De hartverscheurende boodschap staat op een verkreukeld papiertje. Onderaan is een haastig kaartje getekend. Lijnen en cirkels – de bomen, het hek, een verwarmingsleiding – geven aan waar het lichaam gevonden kan worden om moeder later, als het geweld in Marioepol ooit stopt, een echte begrafenis te geven.

Een Rus zou bij het lezen van de zinnen meteen denken aan het meisje Tanja Savitsjeva. Bij ons is ze onbekend, maar van Sint-Petersburg tot Vladivostok kent iedereen haar verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef ze in korte zinnen over het beleg van Leningrad. Ze sloot af met de in Rusland beroemde zinnen: “De Savitsjevs zijn dood, iedereen is dood, alleen Tanja is nog over.”