OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne

Het Oekraïense leger zegt dat het een Russische aanval op de oostelijke stad Charkov heeft afgewend. “Onze troepen handhaven hun posities”, aldus Oleg Sinegoubov, lokale chef defensie.

Volgens Sinegoubov is de situatie in de belegerde stad Izjoem , honderd kilometer verderop, echter moeilijker. Er kon dinsdagavond geen verbinding met de stad worden tot stand gebracht. Alle pogingen om een humanitaire corridor tot stand te brengen, werden volgens Sinegoubov door Russische zijde afgewezen.

Het Russische leger heeft ook drie raketten afgevuurd op niet nader gespecificeerde militaire installaties in de buurt van de noordwestelijke stad Rivne . Eventuele verliezen aan Oekraïense zijde zijn “nog niet bepaald”. Het Russische leger berichtte eerder al over aanvallen in de regio, volgens het ministerie van Defensie in Moskou kwamen daarbij meer dan 80 Oekraïense militairen om het leven.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski omschreef de vredesonderhandelingen met Rusland in zijn traditionele nachtelijke update als “zeer moeilijk”. “De gesprekken zijn erg moeilijk, soms schandalig, maar we gaan stap voor stap vooruit”, aldus Zelenski. “Oekraïense vertegenwoordigers onderhandelen elke dag, ze werken onvermoeibaar door. We zullen werken, we zullen vechten. Tot het einde. Dapper en open. Rusten kunnen we als we gewonnen hebben.”

Zelenski bedankte ook de internationale gemeenschap voor de steun aan zijn land. Hij zei te hopen dat de drie topontmoetingen die deze week staan gepland bij de G7, de NAVO, en de EU, zullen leiden tot extra steun. Hij zei ook te verwachten dat er nieuwe sancties tegen Rusland worden genomen.

EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell zegt dan weer geschokt te zijn dat de toegang tot drinkwater wordt gebruikt als oorlogswapen , als één van “de verschillende verschrikkelijke tactieken van de Russische invasie”. In een verklaring ter gelegenheid van Wereldwaterdag hekelde Borrell dat de Russische strijdkrachten in Marioepol “de bevolking opzettelijk de toegang hebben ontzegd tot water om de overgave van de stad af te dwingen”. Borrell herinnert eraan dat de toegang tot drinkwater een grondrecht is, en nooit als oorlogswapen mag worden gebruikt.