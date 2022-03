Lotte Vanwezemael klaagde 50 mannen die haar online lastigvielen aan, voor niets: “Ik voel nu wat zoveel andere slachtoffers hebben gevoeld”

Vanwezemael werd – sinds ze in Vlaanderen bekend werd als seksuologe ‘Seksuolotte’ – overspoeld met ongepaste berichten op sociale media, tot foto’s van geslachtsdelen toe. Ze liet toen al meermaals in interviews optekenen dat ze het beu was, maar pogingen om de daders via sociale media te kijk te zetten, zorgden niet voor een ommekeer.

Daarom diende ze in oktober 2020 een klacht in bij de politie tegen vijftig mannen. “Aan alle boys die de berichten en profielen hebben verwijderd of mij hebben geblokkeerd. Goed geprobeerd. Ik heb van alles al screenshots”, klonk het toen. “Het gaat om ongeveer vijftig profielen. De ene met dickpics, de andere met seksuele berichten.”

Klacht geseponeerd

Maar anderhalf jaar later blijkt dat die klacht tot niets zal leiden: Vanwezemael laat nu op Instagram weten dat de klacht geseponeerd wordt wegens onvoldoende bewijs. “Bon, ik heb mijn best gedaan om een voorbeeld te zijn voor elk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag. Blijkbaar waren de berichten/foto’s van 50 (soms duidelijk herkenbare) profielen niet genoeg om hier gevolg aan te geven”, klinkt het teleurgesteld bij een foto van het bericht van het parket. Daarin staat te lezen dat er “onvoldoende bewijzen naar voren werden gebracht om de verdachte(n) te kunnen vervolgen. Ik heb daarom beslist het dossier af te handelen zonder strafvervolging”.

“Ik heb nu ook gevoeld wat zoveel andere slachtoffers hebben gevoeld”, klinkt het verder bij Vanwezemael. “De angst om het politiekantoor binnen te stappen om je verhaal te doen en niet geloofd te worden. Het gevoel dat al je moeite voor niets zal zijn omdat er toch niets van zal komen omwille van het onderzoek en de strafwet. De moedeloosheid dat dit probleem jammer genoeg zal blijven bestaan zolang hier niet ingegrepen wordt. Maar ook de kracht dat ik hiervoor zal blijven vechten en mijn stem ga blijven gebruiken om dit gedrag af te keuren.”

