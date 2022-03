Unizo: “Vlaamse kmo’s blijven pessimistisch”

Het ondernemersvertrouwen van zelfstandigen en kmo’s in Vlaanderen, dat eind vorig jaar een flinke duik had genomen, toont nog geen tekenen van herstel. “De onzekerheid door de oorlog, de stijgende energie- en grondstofprijzen en de hoge loonindexatie en indexatieverwachtingen wegen als lood”, zegt Danny van Assche, de topman van ondernemersorganisatie Unizo.

Unizo polst elk kwartaal naar het vertrouwen van de kmo’s. In het tweede en het derde kwartaal van 2021 leken zij de coronacrisis achter zich gelaten te hebben, maar in het vierde kwartaal dook het vertrouwen opnieuw omlaag en nam het aantal pessimisten weer de overhand. Ook in het eerste kwartaal van 2022 blijft dat zo, de barometer blijft negatief.

“Er is een status quo met het vorige kwartaal, terwijl intussen wel zo goed als alle coronamaatregelen werden opgeheven”, stelt Unizo. De coronazorgen werden vervangen door bezorgdheid over de impact van de oorlog in Oekraïne, en er zijn de aanhoudend hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie.

“De cijfers tonen aan dat de ondernemers in woelig water zitten”, Van Assche. “De oorlog in Oekraïne zorgt voor onzekerheid en de energiefactuur weegt zwaar door. De overheid heeft intussen al maatregelen genomen om de gezinnen te hierin ondersteunen, maar voor de bedrijven is het wachten op oplossingen.”

Volgens de ondernemersorganisatie is er momenteel “absoluut geen marge” voor extra loonstijgingen. “Dat is een onmogelijke opdracht voor kmo’s die vechten om onder de huidige omstandigheden het hoofd boven water te houden.”

De socialistische vakbond ABVV voert donderdag actie in Brussel om de loonkloof aan te klagen en ook te pleiten voor betere lonen en hogere uitkeringen. En op 20 juni is er ook in Brussel een mobilisatie van de drie vakbonden om de koopkracht te verdedigen en een herziening te eisen van de loonnormwet van 1996. Er zijn ook regionale acties gepland.