Brits meisje (1) doodgebeten door nieuwe hond: “Je zal nooit vergeten worden”

Een Brits meisje van amper 17 maanden oud is overleden, nadat ze werd aangevallen door een hond. Het dier was pas een week geleden in huis gehaald door haar ouders. Bella-Rae Birch uit St-Helens (nabij Liverpool) stierf in het ziekenhuis na de aanval, zegt de politie. Haar familie laat weten dat ze “gemist maar nooit vergeten” zal worden.