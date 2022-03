Kinderopvang in Landen gesloten na klacht over fysiek letsel

In Attenhoven, een deelgemeente van Landen in Vlaams-Brabant, is sinds een tweetal weken een kinderopvang van Ferm gesloten na een klacht van een ouder. Dat bevestigt zowel Ferm als het Agentschap Opgroeien. Er zou een fysiek letsel zijn vastgesteld bij een kind, maar het is niet duidelijk of het letsel ook in de opvang veroorzaakt zou zijn.