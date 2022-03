Online petitie eist gerechtigheid voor slachtoffers van carnavalsdrama in Strépy: “We kunnen deze misdaad niet onbestraft laten”

LEES OOK. Advocaat van doodrijder Strépy legt schuld deels bij carnavalisten: “50 of 90 per uur had weinig verschil gemaakt”

De bestuurder van de wagen die inreed op de carnavalisten, is beschuldigd van onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, bij een verkeersongeval. Hij zit in voorlopige hechtenis in Doornik.

De petitie ‘Justice pour les victimes de Strépy-Bracquegnies’ (‘Gerechtigheid voor de slachtoffers van Strépy-Bracquegnies’) staat sinds dinsdag op de website Leslignesbougent.org. Woensdag is de petitie al bijna 15.000 keer ondertekend. “Als we zien dat wat gebeurd is op het carnaval van Strépy-Bracquegnies als onopzettelijke doodslag is gekwalificeerd, kunnen we deze misdaad niet onbestraft laten, al was het maar voor al de slachtoffers en verwoeste families”, aldus de auteur van de petitie.

De gerechtelijke instanties in Bergen onderstreepten dinsdag terughoudend te zijn in de kwalificatie, die voorlopig is en gebaseerd is op de eerste elementen van het onderzoek. Die elementen “zijn nog heel fragmentarisch”. De kwalificatie kan dan ook nog in alle fases van de procedure evolueren bij nieuwe elementen “met betrekking tot een eventuele moordintentie”.