“Ik was negen jaar toen alles veranderde”: meisje leest in rechtbank brief voor over misbruik door buurman

WERVIK

Een 36-jarige man uit Wervik krijgt zes jaar cel voor het jarenlange misbruik van zijn nichtje en vier andere meisjes uit de buurt. Zijn slachtoffers waren amper negen jaar oud. Ondanks de feiten bleef de man in hun straat wonen, de buurt is dan ook opgelucht dat de rechter hem ook verplichtte om te verhuizen. In de rechtbank las een slachtoffer een pakkende brief voor: “Ik word elke dag geconfronteerd met het huis waar het gebeurde.”