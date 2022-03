Studenten vragen om opnames van online lessen in hoger onderwijs zo veel mogelijk te behouden

Tijdens de coronacrisis werd aan het hoger onderwijs ingezet op het online aanbieden van lesopnames, die studenten toeliet om op een flexibele manier onderwijs te volgen. Maar omdat de fysieke lessen intussen weer toegelaten zijn, vrezen studenten dat ze voortaan minder mogelijkheden zullen krijgen om achteraf nog lesopnames te raadplegen.

“Lesopnames moeten zoveel en waar mogelijk worden aangeboden, en ze moeten onbeperkt in de tijd zijn”, zo stelt VVS woensdag. De studenten beschouwen de lesopnames als essentieel voor de democratisering van het hoger onderwijs.

“De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er studenten zijn van wie de gezondheid het niet toelaat om altijd fysiek in de les aanwezig te zijn. Digitaal onderwijs kan voor hen een manier zijn om toch de lessen bij te wonen”, zo klinkt het woensdag in een persbericht. “Daarnaast lenen lesopnames zich tot een flexibelere omgang met het lessenrooster. Dit levert voordelen op voor onder meer werkstudenten, studenten die financieel zelfredzaam moeten zijn of een grote bijdrage moeten leveren in het huishouden, studenten met bijzondere faciliteiten of een geïndividualiseerd traject.”

VVS ziet bovendien ook pedagogische voordelen. “Er is een grote groep van studenten die aangeeft dat de verwerking van de leerstof vlotter gaat als ze die zelf kunnen inplannen.”

In verschillende media werd de voorbije dagen nog gemeld dat sinds de heropstart van fysiek onderwijs minder leerlingen dan verwacht naar de aula komen. Ook VVS deelt de bezorgdheid daarover. “Maar we moeten de uitdaging aangaan en studenten overtuigen dat naar de les gaan veelal loont”, luidt het. “Digitaal onderwijs kan in die zin een efficiënte aanvulling op hoor- en werkcolleges zijn die fysiek plaatsvinden, en kan geen vervanging zijn voor het contactonderwijs.”