De schade aan het appartement van Alena is bijzonder groot: “Alles is verwoest.” — © Jeffrey Roos

Gistel

Een 73-jarige man uit Gistel is dinsdag met zijn wagen in het appartement gereden van Alena Yatsena ter hoogte van het kruispunt Kerkstraat/Zomerloosstraat. Alena betrok het appartement pas drie weken geleden. De ravage is enorm. “Ik heb de hele nacht geen oog dichtgedaan.”