Stormloop bij opening grootste Jumbo-filiaal van het land: “Ik heb er de file wel voor over”

Een lange rij wachtenden stond woensdagmorgen te popelen om als eerste de nieuwe Jumbo-supermarkt in Oostende te betreden. Om 9 uur werd de supermarkt met veel toeters en bellen geopend. Het is de achttiende Jumbo-supermarkt van het land en met zijn 2.000 vierkante meter meteen ook de grootste qua oppervlakte.

Aan de locatie ging volgens directeur van Jumbo België, Peter Isaac, een grote studie vooraf. “Oostende is een van de grotere steden van West-Vlaanderen”, duidt Peter de keuze voor de badstad. “Oostende heeft potentieel: er zijn enerzijds de inwoners en toeristen. Bovendien bevinden we ons hier op een drukke invalsweg, vlakbij Gistel en Ichtegem. We hebben niet lang moeten nadenken om ons hier te vestigen.”

60 werknemers

Winkelverantwoordelijke is Dave Houben. Dave is Nederlander, maar woont sinds vijf jaar in Veurne. “We hebben een mooie winkel waarbij we de kracht van Jumbo laten zien”, zegt Dave. “Er zijn enkele weken terug enkele jobdagen geweest waarop zo’n 150 mensen afkwamen. We merkten toen al dat er enorme interesse is in onze winkel. Uiteindelijk kregen zestig van hen een job aangeboden. Dagelijks zijn in de winkel gemiddeld zo’n 35 mensen aan de slag.” (Lees verder onder de foto)

Al een uur voor de opening stond al een lange rij wachtenden aan te schuiven. — © Jeffrey Roos

En die interesse blijkt niet alleen bij het personeel aanwezig te zijn. Al een uur voor opening stonden heel wat klanten geladen met hun winkelkar klaar om als eerste de Oostendse vestiging van Jumbo te betreden. Onder hen Roger (69) en Nadine (64) uit Eernegem. “We zijn speciaal van Eernegem naar Oostende gereden om de winkel te zien en hier onze boodschappen te doen”, zegt Roger. “De Jumbo heeft alles wat wij nodig hebben en dan is het gemakkelijk om alle boodschappen onder een dak te kunnen doen. We waren al in de winkel in Zedelgem, maar die is pakken kleiner dan deze.”

Drukke invalsweg

De nieuwe supermarkt bevindt zich langs de Torhoutsesteenweg, Naast Maison Du Monde en Decathlon. De Torhoutsesteenweg is een drukke invalsweg voor wie vanuit Gistel Oostende wil binnenrijden. Tel daarbij de aanwezigheid van de grotere winkelketens en de files zijn niet te overzien. Vooral tijdens de spitsuren kan het er heel druk zijn. “Ik heb er de file wel voor over”, zegt Christelle Plas (37) uit Oostende. “Ja, het is soms wat aanschuiven, maar uiteindelijk doe je boodschappen of ga je winkelen als je daar de tijd voor hebt. Je komt niet snel even tussendoor grote boodschappen doen.”

De winkel in Oostende is de achttiende Jumbo-winkel in ons land. Tegen het einde van het jaar wil Jumbo dertig winkels openen in België.