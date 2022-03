Oekraïne roept Westen op om “offensieve wapens” te leveren “als jullie onze dode kinderen niet in jullie dromen willen zien”

De kabinetschef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski roept het Westen op om “offensieve wapens” te leveren als een afschrikkingsmiddel tegen Rusland. Donderdag vindt in Brussel een buitengewone NAVO-top plaats, Zelenski zal die via videoverbinding toespreken.

“Onze strijdkrachten en onze burgers houden zich sterk met een bovenmenselijke moed, maar we kunnen geen oorlog winnen zonder offensieve wapens, zonder raketten op middellange afstand, die een afschrikkingsmiddel kunnen zijn”, aldus Andri Jermak. Volgens de kabinetschef kan Oekraïne zich enkel verdedigen met een nieuw ‘lend & lease’-programma. Daarmee verwijst hij naar een bewapeningsprogramma dat de Verenigde Staten opzetten bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, om de geallieerde landen militair te helpen.

“Het is onmogelijk zich efficiënt te verdedigen gedurende lange tijd zonder een betrouwbaar luchtafweersysteem, dat in staat is vijandige langeafstandsraketten neer te halen”, aldus Jermak. “Maar men geeft ons dat niet”, betreurde hij. “Net zoals ze ons geen vliegtuigen geven.” Het Westen weigert dat verzoek systematisch. Zij willen niet militair ingrijpen in Oekraïne, om het conflict met Rusland niet uit te breiden. “Die schrik voor escalatie is begrijpelijk, maar helpt niet”, zei de kabinetschef.

Michail Podoljak, een andere adviseur van president Zelenski, somde op Twitter nog eens de Oekraïense verzuchtingen op “als jullie onze dode kinderen of een verbrand Marioepol niet in jullie dromen willen zien”: een moderne luchtafweer als het Westen het luchtruim niet kan sluiten, kruisraketten of granaten voor zware raketten, een streng olie-embargo, en havens over de hele wereld die gesloten zijn voor Russische schepen.

Donderdag NAVO-top

Voor donderdag is een buitengewone NAVO-top bijeengeroepen. Dan vinden ook een G7- en EU-top plaats in Brussel. Centraal in de gesprekken staat de kwestie van militaire hulp aan Kiev, zoals de noodzakelijke luchtafweersystemen om de Russische dominantie in de lucht tegen te gaan. De Amerikaanse president Joe Biden zal deelnemen aan de drie bijeenkomsten. Hij kondigde al aan dat het Westen nieuwe sancties tegen Rusland zal aannemen en al bestaande sancties zal opvoeren.

De situatie op het terrein is erg moeilijk in talrijke Oekraïense steden, vooral dan in de havenstad Marioepol in het zuidoosten van het land. De Russische troepen belegeren die stad, waar volgens Zelenski nog steeds ongeveer 100.000 mensen vast zitten.