“Sport niet als je ziek bent”, waarschuwen sportartsen

De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen SKA waarschuwt sporters om niet te sporten wanneer ze ziek zijn of ziek zijn geweest, door het coronavirus of andere infecties. Aanleiding tot de waarschuwing is de hartstilstand van de Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli tijdens de Ronde van Catalonië.

De SKA wil zich niet uitspreken over de oorzaak van wat Colbrelli is overkomen. Zijn ploeg liet ondertussen weten dat de wielrenner te kampen had met een hartritmestoornis. Net als griep, verkoudheid en veel andere virusziekten kan Covid-19 het hart aantasten, met mogelijk ernstige gevolgen als ritmestoornissen of zelfs een hartstilstand, aldus de sportartsen. Ook op langere termijn kan de ontsteking (myocarditis of pericarditis) problemen veroorzaken door littekenvorming in het hart.

De SKA wijst erop dat paniek niet nodig is, maar dat sporters wel voorzichtig moeten zijn. De vereniging geeft daarom een aantal adviezen mee. Zo mag je nooit sporten als je koorts hebt. Nadien wacht je best nog evenveel dagen met sporten als het aantal dagen dat je koorts hebt gehad. Wie COVID heeft, mag minstens tien dagen niet sporten. Wie na die tien dagen nog klachten heeft of als de klachten terugkomen tijdens het sporten, neemt best contact op met zijn arts. Tot slot is het belangrijk om het sporten opnieuw op te bouwen na ziekte.

De sportartsen benadrukken echter het belang van sporten. “Het staat als een paal boven water dat sporten de beste manier is om lang en gezond te leven, om beter bestand te zijn tegen infecties en om niet ernstig ziek te worden als je toch een infectie oploopt”, besluiten ze.