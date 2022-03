“Aantal asielaanvragen in EU in 2021 met kwart gestegen”

Vorig jaar hebben 535.000 mensen voor het eerst internationale bescherming aangevraagd in de Europese Unie. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit cijfers die de Europese statistische dienst Eurostat woensdag heeft bekendgemaakt. Ons land had eerder al gemeld dat het aantal aanvragen in België in 2021 met zowat de helft was toegenomen.

De stijgende trend van vorig jaar verdient wel een belangrijk nuance. In 2020 kende het aantal asielvragen in de EU namelijk een forse terugval door de coronabeperkingen. In vergelijking met 2019 (631.300) is er bijvoorbeeld nog altijd sprake van een daling.

Ruim een kwart van de aanvragen (28 procent) vond vorig jaar plaats in Duitsland. Daarna volgen Frankrijk, Spanje, Italië en Oostenrijk. Die vijf landen zijn samen goed voor bijna drie kwart van alle asielzoekers in de EU.

In verhouding tot de bevolking levert Cyprus dan weer de grootste inspanning (14.799 aanvragen per miljoen inwoners), voor Oostenrijk en Slovenië. België staat in die ranglijst op de achtste plaats. Hongarije bengelt achteraan de lijst met vier aanvragen per miljoen inwoners.

Syriërs, Afghanen en Irakezen vormen de grootste groep asielzoekers in de Europese Unie. Zij zijn samen goed voor bijna veertig procent van de aanvragen in 2021.