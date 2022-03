Actie van kinderopvangsector voor kabinet-Beke uitgesteld naar 1 april

De voor komende vrijdag geplande actie van de kinderopvangsector voor het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is, vanwege de Europese top, uitgesteld naar volgende week vrijdag. De drie vakbonden hebben daarom ook voor 1 april een stakingsaanzegging ingediend. In de crèches zelf is er die dag een minimumbezetting, zodat de hinder daar zou meevallen.

De vakbonden scharen zich achter een actie die drie Brusselse kinderdagverblijven organiseren, onder de noemer “de eerste 1.000 dagen”. Ze vragen een Marshallplan voor kwalitatieve opvang en eisen een betere omkadering. Een van de voornaamste eisen is dat de norm voor het aantal kinderbegeleiders wordt aangepast van negen per kind naar vijf. Vandaag ligt die norm op acht kinderen per begeleider, maar zodra er twee begeleiders zijn is dat 18. Dat is hoger dan in de meeste andere Europese landen. De actie gaat gepaard met een petitie die intussen al ruim 4.600 keer werd ondertekend.

De actie van ACV Openbare Diensten in de Gentse kinderdagverblijven blijft wel gehandhaafd op 25 maart. “Die is specifiek gericht tegen het Gentse beleid, terwijl onze actie op 1 april het beleid van minister Beke viseert”, legt Nathalie Winters van ACV Puls woensdag uit.

De voor die dag aangevraagde stakingsaanzegging blijft gelden, en daarnaast werd dus ook voor 1 april een aanzegging ingediend. Wie deelneemt heeft dus recht op een stakersvergoeding, maar de vakbonden vragen wel om met de werkgever afspraken te maken zodat er een minimumbezetting is.