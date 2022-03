Volkswagen investeert 7 miljard euro in Spanje voor elektrificatie

Het Duitse autoconcern Volkswagen gaat meer dan 7 miljard euro investeren in Spanje. De autobouwer gaat er onder meer een nieuwe fabriek voor batterijcellen optrekken in Sagunto nabij Valencia, zowat 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdzetel van dochtermerk Seat in Martorell. Dat heeft de autobouwer woensdag aangekondigd. Met de extra batterijcellenfabriek wil Volkwagen minder afhankelijk worden van Aziatische toeleveranciers.