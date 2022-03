Premier League verwelkomt nieuwe leden Wayne Rooney en Patrick Vieira in eigen Hall of Fame

LEES OOK.David Beckham en Steven Gerrard opgenomen in Premier League Hall of Fame

De eregalerij van de Engelse Premier League telde tot voor kort acht leden. Spelers die in aanmerking komen voor de Premier League Hall of Fame moeten “uitzonderlijk succes behaald hebben en een aanzienlijke bijdrage aan de Premier League geleverd hebben”. Dit kan in de vorm van gespeelde wedstrijden of het behalen van titels. Met Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard en David Beckham werden enkele legendes van de Premier League bekroond met een plaatsje in de eregalerij. Aan dat illuster lijstje mogen nu ook de namen van Wayne Rooney en Patrick Vieira toegevoegd worden.

Rooney is met 208 doelpunten uit 491 wedstrijden de tweede beste schutter ooit in de Premier League, na Alan Shearer. Ook bij de nationale ploeg was Rooney goed bij schot. In 2015 kroonde hij zich tot topschutter aller tijden bij Engeland. De Engelse spits debuteerde op zijn zestiende bij Everton maar maakte vooral furore in het shirt van Manchester United, waarmee hij vijf keer kampioen werd en de Champions League won. Op het einde van zijn carrière werd Rooney trainer van het financieel geplaagde Derby County, dat hij tracht te behoeden voor degradatie uit de Championship.

© AFP

Naast Rooney werd ook de carrière van Patrick Vieira bekroond met een plekje in de Hall of Fame. Vieira maakte zijn naam als verdedigende middenvelder van Arsenal, de club waarvoor de Fransman in negen seizoenen 307 competitieduels speelde en waarmee hij drie keer kampioen werd. In het seizoen 2003-2004 verloor het team van de legendarische coach Arsène Wenger zelfs geen enkele keer, wat hen de bijnaam “The invincibles” (de onverslaanbaren) opleverde.

Na vijf jaar in Italië keerde Vieira terug naar de Premier League bij Manchester City voor zijn laatste seizoen als speler. Vandaag traint hij het Crystal Palace van Christian Benteke.

© EPA