Christian Eriksen sluit donderdag voor het eerst sinds hartstilstand aan bij Deense nationale ploeg

Christian Eriksen maakt donderdag zijn opwachting bij de Deense nationale selectie, zo bevestigde bondscoach Kasper Hjulmand. De middenvelder van Brentford miste het begin van de voorbereiding op de oefenduels tegen Nederland en Servië door een coronabesmetting maar inmiddels is hij weer fit.

Volgens Hjulmand traint Eriksen woensdag nog bij zijn club, wordt hij daarna opnieuw getest op corona en zal hij vervolgens afzakken naar de nationale ploeg. De Denen trainen in het Spaanse Marbella in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag in Amsterdam tegen Nederland.

Volgens Hjulmand staat Eriksen waarschijnlijk niet in de basis tegen Oranje maar zal de spelmaker “100 procent zeker” kunnen spelen dinsdag in Kopenhagen tegen Servië. Voor Eriksen wordt het zijn comeback bij de nationale ploeg nadat hij op het EK vorige zomer in de wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg.