Vanuit de lucht: Russische drone filmt spookstad Marioepol

Een Russische drone van nieuwsagentschap Ruptly, een dochteronderneming van RT, heeft beelden gemaakt van Marioepol. Op de beelden is te zien hoe de havenstad helemaal veranderd is in een spookstad, nu de Russische troepen de stad al wekenlang bestoken met artillerie- en raketaanvallen. De beelden zouden dinsdag gemaakt zijn.