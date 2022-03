Eleven Sports riskeert boete van 500.000 euro bij Franstalige mediawaakhond

Eleven Sports ondertekende eind juni 2020 een tv-rechtendeal met de Pro League. Het betaalt elk jaar ruim 100 miljoen euro voor de exclusieve rechten. Na het verwerven van de uitzendrechten richtte Eleven Sports de drie zenders Pro League 1, 2 en 3 op.

De CSA is van oordeel dat Eleven Sports zijn diensten had moeten aanbieden bij de CSA omdat het ook uitzendt in Wallonië en Brussel. Volgens de CSA zendt Eleven Sports niet alleen in België uit maar biedt het ook diensten aan bestemd voor Franstalig België.

De eigenaar van de voetbalrechten argumenteert echter dat zijn tv-diensten niet exclusief bestemd zijn voor één taalgemeenschap maar voor het voltallige Belgische publiek. Bijgevolg is niet de CSA maar het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) bevoegd, aldus Eleven Sports.

Eleven Sports kan de boete nog ontlopen als het binnen de zestig dagen alles in orde brengt, benadrukt de CSA.