Demir bekijkt verplichte elektrische warmtepomp bij nieuwbouw

Er zijn al langer plannen om bij nieuwbouw het gebruik van hybride warmtepompen te verplichten. Hybride warmtepompen werken deels elektrisch en deels op gas. Dit in tegenstelling tot volledig elektrische warmtepompen waarvoor geen gasaansluiting meer nodig is. Maar er gaan stemmen op om bij nieuwbouw meteen te kiezen voor volledig elektrische warmtepompen.

CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne legde dat woensdag in het Vlaams Parlement ook voor aan minister van Energie Zuhal Demir. “Ik denk dat we toch moeten nadenken of het niet beter is om meteen over te schakelen op een warmtepomp als norm en verplichting. De realiteit heeft ons ingehaald. Ik weet dat er een opstap was: we gaan eerst de hybride warmtepomp verplichten bij nieuwbouw en daarna pas de andere types van warmtepompen die volledig zonder fossiele energie werken. Ik denk dat we een stap verder kunnen en moeten gaan”, aldus Bothuyne.

Een voorstel waar ook oppositiepartij Vooruit achter staat. “Het is inderdaad onzinnig om overgangstechnologieën zoals hybride warmtepompen in nieuwbouw te installeren. Je installeert die misschien bij een renovatie of in een bestaande woning maar in nieuwbouw is het al te gek om nog overgangstechnologieën in te bouwen”, aldus Bruno Tobback.

Minister Demir lijkt wel oren te hebben naar de suggestie. “De experten zeggen dat je voor oude gebouwen wel met hybride warmtepompen moet werken. Ik wil gerust kijken of we bij nieuwbouw die stap niet kunnen overslaan en meteen naar gewone warmtepompen kunnen gaan. Ik ga dat bekijken”, zo zei de N-VA-minister.