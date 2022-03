Waterzuiveringsbedrijf vrijgesproken voor verstikkingsdood Benjamin (29): “Hij had zelf veiligheidsmaatregelen moeten treffen”

Benjamin Van Heghe kwam om het leven nadat hij per ongeluk stikstof op zijn beschermingsmasker had aangesloten in de Brugse vestiging van waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep. — © rr

Het waterzuiveringsbedrijf Geo-Groep is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor een zwaar arbeidsongeval dat in 2019 het leven kostte aan Benjamin Van Heghe. De Zottegemnaar kwam vlak voor zijn 30ste verjaardag om het leven toen hij in de Brugse vestiging van het bedrijf per ongeluk stikstof op zijn beschermingsmasker had aangesloten. Volgens de rechter treft Geo-Groep geen schuld. “Het slachtoffer had zelf de nodige veiligheidsmaatregelen moeten treffen.”