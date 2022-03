Verenigd Koninkrijk en Ierland willen EK voetbal 2028 organiseren, maar krijgen concurrentie van… Rusland

De vijf federaties lieten samen een haalbaarheidsstudie uitvoeren en maakten vervolgens een zogenaamde “Expression of Interest” (uiting van interesse) over aan de UEFA. Vorige maand kondigden de bonden al aan de organisatie van het EK 2028 te verkiezen boven een eventueel bid voor het WK 2030. Nu is dus een eerste belangrijke stap gezet om het Europees kampioenschap binnen te halen.

“Wij geloven dat dit een van de grootste sportevenementen ooit in het VK en Ierland kan worden”, klinkt het. “Dit nooit geziene partnership tussen vijf federaties biedt het Europese voetbal iets speciaals, inclusief het potentieel om het toernooi uit te breiden.”

Het EK 2028 wordt mogelijk het eerste met 32 in plaats van 24 deelnemende landen. Uiterlijk in april 2023 moeten alle kandidaturen ingediend zijn. Enkele maanden later, in september, wordt de winnaar bekendgemaakt. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland krijgen in ieder geval concurrentie uit een opvallende hoek. Rusland, momenteel niet bepaald het geliefde land van Europa, zal zich ook kandidaat stellen. Dat meldde Rustem Saimanov, CEO van de Russische topclub Rubin Kazan, woensdag. “We melden ons inderdaad aan voor het EK 2028 en 2032. Waarom niet? We zijn beschikbaar en klaar. We moeten ons niet afsluiten voor de FIFA en de UEFA. Er is nog tijd genoeg. De situatie zal nog volledig veranderen”, verwees Saimanov naar de oorlog in Oekraïne en de vijandige relatie met Europa. Saimanov bevestigt daarmee wat Sergey Anokhin, vice-voorzitter van de Russische voetbalbond, vorig jaar al verkondigde.