Dochtertje (4) van Zuhal Demir zorgt voor schattige intermezzo’s tijdens zoomvergadering

Minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir (N-VA) gaf woensdag toelichting over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst en beantwoordde ook vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers over energie en klimaat. De Vlaamse minister volgde de commissievergadering van thuis, maar ze was niet alleen. Haar grootste fan – dochtertje Rozanna (4) – moest niet naar school door een pedagogische studiedag en wilde bij haar mama blijven, wat schattige intermezzo’s opleverde. “Dan moet je meeluisteren naar wat mama vertelt over energie en klimaat”, klonk het tijdens de vergadering. “Dat is heel boeiend.”