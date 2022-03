VN willen vroegtijdige weerwaarschuwingssystemen over heel de wereld

Stortregens, tornado’s of cyclonen: om levens te redden moet je waarschuwen voor naderend gevaar. Binnen vijf jaar willen de Verenigde Naties daarom dat elke persoon op aarde wordt beschermd door systemen voor vroegtijdige waarschuwing.

Een derde van de wereldbevolking, vooral in de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten, geniet die bescherming nog niet, zo zegt VN-secretaris-generaal António Guterres woensdag in een boodschap ter gelegenheid van de Wereld Meteorologische Dag. “Daarom kondig ik vandaag aan dat de Verenigde Naties nieuwe maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat elke persoon op aarde binnen vijf jaar wordt beschermd door systemen voor vroegtijdige waarschuwing”.

“De door de mens veroorzaakte klimaatverandering veroorzaakt nu schade in alle regio’s van de wereld”, aldus de VN-baas. “De helft van de mensheid bevindt zich al in de gevarenzone en de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden zullen toenemen naarmate de opwarming van de aarde toeneemt”, zo voorspelde hij.

De secretaris-generaal heeft daarom de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gevraagd deze inspanning te leiden en tegen het einde van het jaar een actieplan in te dienen tijdens de komende VN-conferentie over klimaatverandering in Egypte.

Het plan zal naar verwachting ongeveer 1,5 miljard dollar kosten.