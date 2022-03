Russische klimaatgezant neemt ontslag uit onvrede met invasie in Oekraïne

De Russische klimaatgezant Anatoli Tsjoebais heeft ontslag genomen en hij heeft het land verlaten omdat hij zich niet kan verzoenen met de invasie van Rusland in Oekraïne, zo melden twee bronnen. Tsjoebais is daarmee tot nu toe de hoogste ambtenaar die breekt met het Kremlin over de invasie.

Hij zou niet de intentie hebben ooit terug te keren naar Rusland, zo klinkt het. De 66-jarige Tsjoebais zelf heeft nog niet gereageerd. Ook het Kremlin gaf nog geen commentaar.

Tsjoebais is een van de weinige economische hervormers uit het 1990-tijdperk die in de regering van Poetin is gebleven en nauwe banden met westerse functionarissen onderhoudt. Hij stond bekend als de architect van de privatiseringen in Rusland in de jaren negentig,

Tsjoebais gaf Poetin zijn eerste baan in het Kremlin in het midden van de jaren negentig en verwelkomde aanvankelijk zijn opkomst aan de macht aan het eind van dat decennium.

Onder Poetin kreeg Tsjoebais topfuncties bij grote staatsbedrijven tot de president hem vorig jaar benoemde tot gezant voor duurzame ontwikkeling