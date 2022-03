Nieuwe assistent Anthony Barry verliet… Ierland voor de Rode Duivels: “Dit aanbod was een no-brainer”

Eén is geen, en dus combineert Anthony Barry twee jobs. Naast assistent bij de Rode Duivels vult de Engelsman dezelfde functie in bij Chelsea. Praten over Romelu Lukaku of Roman Abramovich deed het nieuwe staflid van Roberto Martínez niet. Het moment met de media was bedoeld als een voorstelling van de man die bij de nationale ploeg Shaun Maloney (naar Hibernian) vervangt.

Barry maakte bijzonder veel indruk tijdens de trainersopleiding in Engeland. Hij heet een specialist te zijn wat betreft stilstaande fases, een element dat offensief beter kan bij België. “Ik zou mezelf allerminst een expert noemen”, was Barry bescheiden. “Maar het is wel iets waar ik me mee bezig zal houden. Ik heb al een paar ideetjes om voor verbetering te zorgen. In het hedendaagse voetbal is dat aspect steeds belangrijker, zeker op grote toernooien.”

Ex-Wigan

Opmerkelijk: een maand geleden was Barry nog actief bij de Ierse nationale ploeg, zaterdag de tegenstander. “Het is wel grappig dat we nu meteen tegen Ierland moeten spelen. Ik had niet gedacht dat team te verlaten, tot de vraag van Roberto Martínez kwam. Ik heb nog bij Wigan gewerkt, toen Martínez daar eens op bezoek kwam, zijn we aan de praat geraakt en we hebben steeds contact gehouden. Toen hij me vroeg om hem te helpen, was dat een no-brainer. Het aanbod om met zo een coach en met zo een goeie ploeg te werken, kon ik niet laten leggen. Zeker niet met het wereldkampioenschap dat eraan komt.”