Spectaculaire beelden: sluis met enorme knal tot ontploffing gebracht

Aan de spectaculaire explosie woensdagmiddag gingen maanden van voorbereiding en het plaatsen van explosieven vooraf. De Middensluis, de middelste van de drie sluizen in het sluizencomplex van Terneuzen, moet plaatsmaken voor een grotere nieuwe sluis. De westelijke kadewand die 12 meter diep onder water zat, werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

“De detonatie had meer impact dan gedacht, en zorgde voor een luide knal en een schokgolf”, zegt Debby van ’t Westende van Nieuwe Sluis Terneuzen. “We wilden de kadewand enkel breken en hadden alleen een stofwolk verwacht. In april volgt het ploffen van de oostelijke wand, waarvoor we mogelijk de hoeveelheid springstof zullen moeten aanpassen.”

De impact van de ontploffing was groter dan verwacht. — © Nieuwe Sluis Terneuzen

Panamakanaal

Op 30 september voer het laatste schip door de Middensluis, die 113 jaar in dienst was. De afbraak van de sluis is de laatste grote stap in het bouwen van de Nieuwe Sluis, waarvoor de werken in 2017 van start gingen. De sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep.

“Het zal een van de grootste sluizen ter wereld worden, op maat van het Panamakanaal”, vertelt Johan Bresseleers van North Sea Port. “De nieuwe sluis is nodig als je als haven mee wil in de scheepvaart in Europa en wereldwijd, want zeeschepen worden steeds groter en breder. Daarnaast was de Westsluis tot nu toe de enige toegang tot de haven specifiek voor zeeschepen.”

Alle zeeschepen die richting North Sea Port varen, moeten door het sluizencomplex. “Een betere maritieme toegang is nodig voor de verdere economische ontwikkeling, en kan nieuwe bedrijven lokken”, zegt Bresseleers.

De onderdelen van de sluis vertrokken vorige week uit China. — © Nieuwe Sluis Terneuzen

Sluisdeuren uit China

Terwijl in Terneuzen de afbraakwerken vorderen, zijn de onderdelen van de Nieuwe Sluis onderweg vanuit China. De sluisdeuren en bruggen werden op een transportschip geladen in de haven van Penglai, tussen Beijing en Shanghai. De reis begon op 18 maart, en gaat langs Kaap de Goede Hoop richting Nederland. Eind mei wordt de lading in Vlissingen verwacht.

In 2023 moet het eerste schip door de sluis varen. Het akkoord tussen Vlaanderen en Nederland over de zeesluis werd tien jaar geleden al ondertekend. De bouw kost bijna een miljard euro, waarvan Vlaanderen en North Sea Port respectievelijk zo’n 625 en 92 miljoen betalen.

De werken aan het sluizencomplex vorderen gestaag. — © Nieuwe Sluis Terneuzen