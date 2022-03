Boodschappen doen blijft maar duurder worden. De prijzen in de supermarkt liggen nu al 4,3 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van Test Aankoop van de prijs van meer dan 3.000 producten in winkels van Aldi, Lidl, Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora en Delhaize. “Je zou ook kunnen zeggen dat het máár 4 procent is. De inflatie ligt veel hoger”, zegt retailexpert Gino Van Ossel.