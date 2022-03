Acht doden na aanval op luchthaven in Mogadishu

In Somalië zijn bij een aanval op de luchthaven van de hoofdstad Mogadishu woensdag acht mensen om het leven gekomen, onder wie twee buitenlanders. Twee doden zouden aanvallers van terreurgroep al-Shabaab zijn, die volgens de politie in militaire kledij de zwaarbewaakte luchthaven binnendrongen.

De luchthaven bevindt zich in de zwaar bewaakte “groene zone”, waarin ook de ambassades en de regeringsinstellingen liggen.

De aanvallers begonnen in het rond te schieten toen ze de luchthaven betreedden, aldus een politieagent. Al-Shabaab eiste de aanval op via radiozender Andalus. De veiligheidssituatie in het land is erg gespannen, nu er verkiezingen plaatsvinden die al verschillende keren zijn uitgesteld.

Het land in de Hoorn van Afrika met 16 miljoen inwoners wordt al jaren opgeschrikt door aanslagen door al-Shabaab. De jihadisten controleren grote delen van het zuiden en het centrum van het land.