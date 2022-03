Onderzoek in zaak rond dickpics die Lotte Vanwezemael kreeg loopt nog steeds, zegt parket

Het parket van Limburg laat weten dat het onderzoek naar de klacht van seksuologe Lotte Vanwezemael nog steeds loopt. Door een fout in het informaticasyteem kreeg Vanwezemael de verkeerde brief toegezonden.

“We begrijpen dat dit veel onduidelijkheid teweeg heeft gebracht, en we werken eraan om onze communicatie met slachtoffers in de toekomst beter te laten verlopen”, verontschuldigt het parket van Limburg zich. Want dat parket meldt een rechtzetting: het onderzoek naar de klacht van Vanwezemael loopt nog steeds. Nochtans heeft de seksuologe de mededeling gekregen dat haar klacht geseponeerd wordt. Een pijnlijke communicatiefout, blijkt nu.

LEES OOK. Lotte Vanwezemael kreeg ongevraagd tientallen dickpics toegestuurd, maar politie kan er niks mee: hoe kan dat?

Twee jaar geleden stapte Vanwezemael met vijftig online profielen van mensen die haar dickpics of seksuele berichten hadden gestuurd naar de politie. Het parket heeft daarvan negen personen kunnen identificeren. Acht daarvan wonen in andere regio’s dan Limburg, en het dossier werd dan ook naar de bevoegde parketten gestuurd. Al die dossiers zijn nog lopende, bevestigt het parket.

Het enige dossier dat in Limburg achterbleef, bleek echter om een minderjarige verdachte te gaan. “Over dit dossier kunnen we niet communiceren gelet op de leeftijd van de verdachte,” zegt het parket. Maar toen het dossier verplaatst werd naar het jeugdrecht, heeft het informaticasysteem dus verkeerdelijk een brief aangemaakt die Vanwezemael ervan informeerde dat het dossier werd gesloten.

Op haar Instagrampagina had Vanwezemael al haar teleurstelling geuit. “Ik heb nu ook gevoeld wat zoveel andere slachtoffers hebben gevoeld. De angst om het politiekantoor binnen te stappen om je verhaal te doen en niet geloofd te worden. Het gevoel dat al je moeite voor niets zal zijn omdat er toch niets van zal komen vanwege het onderzoek en de strafwet. De moedeloosheid dat dit probleem jammer genoeg zal blijven bestaan zolang hier niet ingegrepen wordt. Maar ook de kracht dat ik hiervoor zal blijven vechten en mijn stem ga blijven gebruiken om dit gedrag af te keuren”, schreef ze.