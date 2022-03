Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke buitenlandminister van de VS, overleden op 84-jarige leeftijd

De allereerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, Madeleine Albright, is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Albright werd 84 jaar.

Madeleine Albright, geboren als Madeleine Korbel, werd geboren in een joods gezin in het toenmalige Tsjechoslovakije. Omdat haar vader, een diplomaat, riskeerde meegenomen te worden door de nazi’s vluchtte het gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Londen. Toen het na de oorlog terugkeerde, moest het opnieuw vluchten nadat de regering in het land viel. Uiteindelijk belandde het gezin in de VS.

Korbel, die na haar huwelijk verder door het leven ging als Albright, toonde zich in Amerika een uitstekend student met een grote interesse voor buitenlandse politiek. Ze werd almaar belangrijker in de Democratische partij en was onder meer adviseur voor president Jimmy Carter en presidentskandidaten Mondale en Dukakis.

Clinton

Op het voorplan trad ze onder president Bill Clinton. Van 1993 tot 1997 was ze de Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Naties, en in 1997 werd ze de allereerste vrouwelijke buitenlandminister in de VS. In die functies zou ze een erg belangrijke rol vervullen in de regering van Clinton. Ze nam het voortouw in de uitbreiding van de NAVO en in de ontplooiing van de NAVO tijdens het conflict in de Balkan. Ze was ook een voorvechter voor mensenrechten en democratie en een fervente tegenstander van nucleaire wapens. Zij gaf mee richting aan het westerse buitenlands beleid in de nasleep van de Koude Oorlog.

In de laatste jaren van haar leven groeide ze zelfs uit tot een feministisch icoon. Madeleine Albright leed aan kanker en werd 84 jaar, zo maakt haar familie woensdag bekend. “We zijn diep bedroefd om aan te kondigen dat Madeleine Albright, de 64ste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de eerste vrouw in die functie, eerder vandaag overleden is”, schrijven ze op Twitter.