Na vier slechte seizoenen zijn modeboetieks bijna weer op pre-coronaniveau

Uit onderzoek van Mode Unie, de Unizo-federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, blijkt dat de modeboetieks in maart opnieuw bijna op het pre-corona verkoopniveau zitten. “Dat was na vier slechte seizoenen met telkens een verkoopcijfer van -30 procent meer dan nodig voor de modesector”, aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Tijdens de coronapandemie hielden klanten de knip op de beurs, en de voorbije maanden zorgden de stijgende energieprijzen en de ongerustheid over de oorlog in Oekraïne voor terughoudendheid. “Maar de komst van het mooie weer, het vooruitzicht van uitgestelde communie-, trouw- en andere feesten en het feit dat we ons opnieuw opkleden nu we naar kantoor kunnen, heeft voor een kentering gezorgd.” (krs)