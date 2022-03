Ruud Vormer, Bas Dost en José Izquierdo maken minuten in oefenmatch tegen RWDM

Tijdens de eerste helft gaf Schreuder speeltijd aan de ervaren mannen: Mata, Mechele, Nsoki, Sobol, Balanta, Rits, Vormer en Dost kwamen aan de aftrap, net als Maouassa, de laatste maanden compleet van de radar verdwenen. De score werd geopend door Perez, die alleen op De Bie kon afwerken. Voor de rust werd nog een paar keer gedreigd, maar het bleef 1-0.

Meer goals na de koffie, wanneer Schreuder ook een aantal jongeren minuten gunde, net als Izquierdo, Ricca en Mitrovic. Na twintig kon El Ouahdi de bezoekers langszij brengen. Club gaf niet af: Izquierdo knalde de 2-1 via de lat binnen, maar alweer kwam RWDM gelijk. Deze keer scoorde Togui. Nog was het niet gedaan: Dost scoorde via de 16-jarige Cisse, de Brusselaars sleepten uiteindelijk nog een gelijkspel uit de brand via Kurdic.