Faillissement van de Hollebeekhoeve is slechts het topje van de ijsberg: zuivelfederatie vreest dat er nog vele zullen volgen

De Hollebeekhoeve, een producent van melk en yoghurt onder eigen merknaam en voor huismerken van supermarktketens, is failliet. Het bedrijf had flink geïnvesteerd om in de zomer van 2020 als eerste zuivelproducent in ons land CO₂-neutraal te worden, maar het boekte in datzelfde jaar een verlies van 1,8 miljoen euro op een omzet van 12,2 miljoen euro. De zware investeringen werden een molensteen en de sterke stijging van de energie- en andere productiekosten was er te veel aan.

Volgens de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is de Hollebeekhoeve geen alleenstaand geval. “De meeste producenten van consumptiemelk, zoals we melk in flessen en brik in de sector noemen, draaien tegenwoordig flinke verliezen”, zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder bij de BCZ. “Zij zagen hun productiekosten per liter melk in een jaar tijd met 22 cent stijgen, dat is liefst 40 procent. Bij de prijsonderhandelingen met winkelketens in oktober kregen ze slechts 4 cent extra per liter. Maar daarna zijn de kosten explosief beginnen te stijgen. De winkelketens weigeren die contracten, die stilaan wurgcontracten geworden zijn, te heronderhandelen. Zij verstoppen zich achter de prijsonderhandelingen die nu lopen, maar het resultaat daarvan gaat pas vanaf 1 juni in. En dat zou weleens te laat kunnen zijn voor een aantal bedrijven.”

Het einde van de prijsstijgingen is trouwens nog niet in zicht, zegt Debergh: “De reële melkprijs gaat stilaan richting 50 cent per liter. In de maand januari bedroeg die nog 47,04 cent. Ter vergelijking: een jaar eerder was dat nog 33,25 cent.”

Voor de 25 medewerkers van de Hollebeekhoeve in Kruibeke Iijkt er intussen wel hoop op een goede afloop: er lopen gesprekken met een kandidaat-overnemer, zo is aan onze redactie bevestigd.