“NAVO verlengt donderdag mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg”

Het besluit om zijn mandaat te verlengen wordt donderdag genomen door de staatshoofden en regeringsleiders van de 30 geallieerde landen tijdens een buitengewone topontmoeting in het hoofdkwartier van de organisatie in Brussel.

De redenering achter de verlenging is dat “je niet midden in een storm van kapitein verandert” nu de NAVO haar collectieve defensie versterkt met het oog op de Russische invasie in Oekraïne.

“De beslissing is aan hen”, zei Stoltenberg woensdag op een persconferentie voorafgaand aan een laatste bijeenkomst van geallieerde ambassadeurs over de kwestie,” volgens dezelfde bron.

De 63-jarige Noorse ex-premier bekleedt de functie van secretaris-generaal sinds 1 oktober 2014. Zijn aanvankelijke ambtstermijn van vier jaar is al twee keer verlengd, in 2017 en 2019. Die zou op 30 september van dit jaar aflopen. Hij is al de langstzittende secretaris-generaal.