Bovenop corona krijgen we nu ook griepgolf(je) over ons heen: werknemers en scholieren vallen massaal uit

Het lijkt een perfecte storm: de coronacijfers zijn aan het stijgen én er duiken allerlei ziektes op die twee jaar in de koelkast hebben gezeten. Vooral de griep slaat wild om zich heen. De gevolgen laten zich raden, met werknemers en scholieren die massaal uitvallen. Een logisch gevolg van alle coronamaatregelen die we hebben laten varen, maar ook van een afweersysteem dat in slaap was gewiegd.