Geflitst worden met 85 km per uur op een plaats waar je 50 mag, en toch nooit een boete in de bus krijgen: het kan. Het is de tolerantiemarge die een openbaar ministerie in ons land hanteert om een overrompeling aan te versturen verkeersboetes te voorkomen. In totaal hanteren twaalf van de veertien parketten in ons land dergelijke marges of quota. Hoe hoog die waren, was tot nu toe geheim.