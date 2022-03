Brug voor evacuatie burgers bij Tsjernihiv opgeblazen

De oorlog in Oekraïne gaat vandaag de tweede maand in. Het Russische offensief is vrijwel overal tot stilstand gebracht. Volgens Britse inlichtingendiensten probeert het Russische leger zich in het noorden te hergroeperen om vervolgens de “grootschalige offensieve operaties” te hervatten.

Ondanks de patstelling blijven Russische troepen verwoesting zaaien in delen van het land. De noordelijke stad Tsjernihiv wordt al weken bestookt. Volgens de burgemeester vernielden de Russen gisteren een cruciale brug die gebruikt werd om inwoners te evacueren richting Kiev. In Brovary, ten noordoosten van de hoofdstad, werd een Russische soldaat aangehouden op verdenking van verkrachting. Volgens de Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova zou de soldaat een woning zijn binnengevallen, de eigenaar hebben vermoord en daarna de vrouw meermaals hebben verkracht in het bijzijn van haar kind.

Tegenaanval

Oekraïense troepen hebben verschillende tegenaanvallen uitgevoerd in de buitenwijken ten noordwesten van Kiev. De plaatsen Moshcun en Makariv zouden heroverd zijn en in Irpin melden Oekraïense media dat de Russen omsingeld zijn. Ook bij de zuidelijke stad Mykolajiv, gelegen aan de Zwarte Zee, zou het Russische leger teruggedrongen zijn.

In de strategisch gelegen havenstad Marioepol blijft de situatie bijzonder nijpend. Internationale experts vrezen dat de straatgevechten finaal zullen leiden tot een bloedige Russische overwinning. Het zou Rusland meer slagkracht geven om vervolgens noordwaarts op te rukken. (agg)