DE KOPVROUW. “En plots is het er: vooruitgang!”: onze redactrice springt als beginner op de koersfiets

En, Flandriens in spe, hebben jullie het ook gevoeld? Deze week was het er plots: vooruitgang! Ik zette een hand in mijn zij en mijn lovehandle voelt zowaar harder dan normaal. Zou het?

Even terugspoelen naar een gure dag in december, toen we voor deze reeks proefopnames hielden in Kwaremont. Kerstvakantiekoud was het, het miezerde, de cafés hadden sluitingsdag. Geen plaspauzes, geen warme chocomelk. En mijn eerste keer koersfiets na corona – vermomd excuus om niet te zeggen: na een jaar amper op die lockdownfiets gezeten te hebben. Dat laatste stukje uitloper van de Oude Kwaremont voor de camera een keer of vijf op rijden? Dodelijk voelde dat. Niet in het minst voor de zin om aan dit project te beginnen. Maar ik zag ook Leen uit de Kopgroep een beetje sterven. En weer opstaan. En doorzetten.

Wat hadden we een chocomelk verdiend. Die zou echter later pas ons pad kruisen, al te toevallig, in de vorm van een vrachtwagen. (Altijd schrikken als de stemmen plots de luidte in gaan met zo’n gevaarte en een pelotonnetje fietsers op een smalle weg. En geruststelling als de beroering hilariteit blijkt: de vrachtwagen draaide het erf van een boerderij op, om melk te tanken voor … een chocomelkmerk.) Fastforward naar de (lekker frisse) chocomelk deze week: die opnames in Kwaremont, voor echt. Heerlijk lenteweer, droge kasseien, vier weken training in de benen (lees: stijve bovenbeenspieren), intussen heb ik ook mijn binnenblad ontdekt. En kijk, nog altijd traag, maar echt wel vlotter rijden Leen en de Kopgroep en ik naar boven. Hier die choco, en laat die krachttrainingen nu maar komen.

Deze BV’s doen mee

Meer dan 10.000 deelnemers hebben zich ingeschreven voor #IedereenFlandrien en trainen tien weken mee volgens ons schema van bewegingswetenschapper Kristof De Kegel. Ook verschillende BV’s doen enthousiast mee.

Inschrijven kan nog op www.nieuwsblad.be/iedereenflandrien

© Johan Martens

Frederik Sioen (Sioen)

Singer-songwriter

Na tien jaar op de fiets als wielertoerist mag ik mij tot de gevorderden rekenen. Maar, in december 2021 heb ik een knieoperatie aan de meniscus ondergaan. Voorlopig ben ik intensief aan het revalideren bij de kinesist, en gelukkig kan ik alweer mijn stalen ros op, want midden mei wacht me al een nieuwe uitdaging: de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker. Vier dagen 250 km fietsen voor het goede doel. Gezien de trainingsachterstand en de pittige uitdaging, lijkt het me zeer nuttig om gedurende tien weken een inspanningsschema te volgen, om goed voorbereid te zijn, en stelselmatig op te bouwen rekening houdend met de operatie. Benieuwd om bij te leren!

Bart Tommelein

Vlaams parlementslid, burgemeester Oostende

Ik heb een beroep met veel stress, veel vergaderingen, onregelmatige maaltijden. Ik ben geen lichtgewicht. Ik heb dat fietsen echt nodig. Als ik niet fiets, en ik zie wielertoeristen buiten, begint het te kriebelen. Elk jaar laat ik het in de wintermaanden wel een beetje slabakken, omwille van koude, regen en wind. Maar vanaf februari begin ik er weer aan. Ik plan minstens twee keer per week een fietstocht in. Meestal op zondag, en in de week op woensdag. Ik maak daar tijd voor, ik heb mij overigens nu ook een hometrainer aangeschaft. Met corona heb ik wel meer getraind. Ik heb een programma nodig om gemotiveerd te blijven, vandaar dat #iedereenFlandrien ideaal is. Fietsen is voor mij overigens een ideale sport. Je kan het alleen, met twee of in groep. Dat maakt dat je eigenlijk altijd wel kan fietsen.