De ouders van Vermaelen blikken terug op zijn fenomenale carrière: “Plots zei onze Thomas: Mama, ik ga naar Barcelona. Vinde gij da goe?”

Meet the parents. Thomas Vermaelen (36) staat nu als T2 in trainingspak op het veld bij de Rode Duivels en niet meer in zijn voetbaloutfit. Ook voor zijn ouders Luc (65) en Annemie (64) is dat wennen. Ze zijn wel blij dat hun kleinzonen Raff en Ace niet meer in Japan wonen, maar de tijd dat ze samen met Messi de Champions League-winst vierden of dat Nainggolan in Rome een huis zocht voor Thomas is voorbij. Toch koesteren ze onvergetelijke momenten. “Radja was blij dat hij Antwerps kon ‘klappen’.”