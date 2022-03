Spelen de Rode Duivels straks tegen Nederland of Duitsland in de groepsfase van het WK? Het kan zomaar

Volgende week vrijdag, 1 april, wordt in het Qatarese Doha geloot voor de eindronde van het WK 2022. Als nummer 1 op de FIFA-ranking zijn de Rode Duivels uiteraard reekshoofd. Dat garandeert echter geen makkelijke groepsfase. Nederland en Duitsland zijn in die eerste fase al potentiële tegenstanders.

De wereldvoetbalbond FIFA zal ook nu de wereldranglijst hanteren om de 32 landen met een geleide loting in acht groepen van vier landen in te delen. Tot hiertoe hebben zich slechts vijftien landen geplaatst voor de WK-eindronde. Vanaf vandaag tot komende woensdag worden in Europa, Azië, Afrika en Amerika nog veertien tickets verdeeld. Toch is nu al duidelijk dat België groepshoofd zal zijn. Net als organisator Qatar, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland en Spanje. Het achtste reekshoofd komt uit het trio Portugal-Italië-Denemarken. De Denen zijn alleen reekshoofd als Portugal en Italië zich niet kunnen kwalificeren. Beide toplanden spelen vanavond tegen respectievelijk Turkije en Macedonië, alvorens ze naar verwachting komende dinsdag onderling uitmaken wie naar het WK mag. De Rode Duivels kunnen in de groepsfase niet tegen een ander reekshoofd uitkomen.

Terwijl de namen van de reekshoofden al bijna allemaal bekend zijn, wordt het in potten 2, 3 en 4 (ook nog volgens de FIFA-ranking samengesteld) al wat moeilijker om inzicht te krijgen. Op de verschillende continenten worden er de komende dagen nog WK-barrages gespeeld.

Moeten de Rode Duivels in Qatar voorbij ‘Louis Van Gaal’s army’? — © ISOPIX

Zeker is al wel dat Nederland (10de op de ranking) en Duitsland (11de) in pot 2 zullen terechtkomen en dus potentiële tegenstanders van de Rode Duivels zijn. Ook Zwitserland en vicewereldkampioen Kroatië behoren al zeker tot de mogelijke tegenstanders. Als één van die Europese landen als tegenstander van de Rode Duivels uit de bokaal komt, staat het wel vast dat de landen uit pot 3 en 4 van andere werelddelen dan Europa zullen zijn.

Drie plaatsen vacant

Als op vrijdag 1 april de WK-loting plaatsvindt, zullen er nog drie plaatsen in pot 4 vacant zijn. Zo speelt op 13-14 juni een land uit Azië nog tegen een land uit Zuid-Amerika voor een plaats op het WK, net zoals op dat moment een land uit Noord-Amerika nog een land uit Oceanië treft. Ook de winnaar van de barrages tussen Schotland, Oekraïne, Wales en Oostenrijk zal pas in juni duidelijk worden. Het barrageduel Schotland-Oekraïne, dat voor vanavond geprogrammeerd stond, is wegens de oorlogssituatie uitgesteld. Het kan dus zijn dat de Rode Duivels tot juni moeten wachten tot ze hun vierde WK-tegenstander kennen. Het WK wordt van 21 november tot 18 december in Qatar gespeeld.